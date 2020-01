Ein Betrunkener hat in Schweinfurt die Schlafzimmerwand seines Nachbarn durchbrochen. Mit einem kräftigen Tritt stieß der 26-Jährige durch die Wand und riss damit seinen 54-jährigen Nachbarn aus dem Schlaf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Test ergab: Der junge Mann war mit 1,6 Promille stark alkoholisiert.

Der Randalierer hatte am frühen Morgen des Dreikönigstags einen anderen Nachbarn zunächst aus dem Schlaf geklingelt, weil er die Eingangstür zu dem Mehrfamilienhaus nicht öffnen konnte. Als der Nachbar ihn daraufhin hereinließ, ging der Mann den Polizeiangaben zufolge in den Keller, warf dort mit Gegenständen um sich und beschädigte eine Tür. In seiner eigenen Wohnung im zweiten Stock angekommen, trat er dann gegen die Wand seines Nachbarn. Er flüchtete, kam aber nach rund einer halben Stunde zurück - und wurde dort von der Polizei empfangen. Anschließend durfte er seinen Rausch ausschlafen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.