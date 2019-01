16. Januar 2019, 17:18 Uhr Ermittlungen Schweinfurter Bestatter soll Totenruhe gestört haben

Ein Schweinfurter Bestatter soll dem Bundesausbildungszentrum für Bestatter Leichen zur Verfügung gestellt haben - ohne Wissen der Angehörigen oder vorheriges Einverständnis des Verstorbenen.

Nach einer Anzeige eines ehemaligen Mitarbeiters hat die Staatsanwaltschaft nun einen Strafbefehl gegen den Bestatter erlassen.

Von Olaf Przybilla , Schweinfurt

Die Staatsanwaltschaft hat einen Strafbefehl wegen Störung der Totenruhe gegen den Schweinfurter Bestatter Ralf Michal erlassen. Er soll in fünf Fällen ohne Wissen der Angehörigen oder vorheriges Einverständnis des Verstorbenen dem Bundesausbildungszentrum für Bestatter im unterfränkischen Münnerstadt Leichen zur Verfügung gestellt haben.

Die Staatsanwaltschaft hatte die Ermittlungen vor etwa einem Jahr aufgenommen. Über die Höhe des Strafbefehls wollte die Leitende Oberstaatsanwältin Ursula Haderlein keine Angaben machen. Es habe aber "weitere Fälle" gegeben, denen man nachgegangen sei. Diese seien bereits verjährt.

Der Strafbefehl trifft einen der prominentesten Bestatter Deutschlands. Michal wurde vor sieben Jahren zum Vizepräsident des Bundesverbands Deutscher Bestatter gewählt, 2014 wurde er Chef seines Landesverbands. Mehrmals wurde Michal ausgezeichnet, weil er sich um die Bestattungskultur verdient gemacht habe.

Ins Rollen gekommen war der Fall durch die Anzeige eines früheren Mitarbeiters von Michal. Dieser hatte angegeben, Michal habe Tote an das Ausbildungszentrum geliefert, damit dort die hygienische Versorgung an Leichen eingeübt werden konnte. Den Angaben des Ex-Mitarbeiters zufolge sollen Angehörige aber davon ausgegangen sein, die Versorgung geschehe jedenfalls nicht in Gegenwart einer Vielzahl von Schülern. Das Amtsgericht muss jetzt über den Strafbefehl entscheiden.