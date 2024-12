Krise der Industrie in Schweinfurt

Schweinfurt ist Bayerns klassische Industriestadt. Nicht zuletzt die Automobilbranche hat sie stark und stolz gemacht. Und jetzt? Drohen Tausende Stellen wegzufallen – wie in ganz Bayern.

Von Maximilian Gerl, Olaf Przybilla, Schweinfurt

Wer in Schweinfurt aus dem Zug steigt, der kann die Industrie-Silhouette dieser Stadt gar nicht übersehen: Hier gleich ist Schaeffler, dort drüben ZF, SKF liegt um die Ecke, Bosch Rexroth nicht weit. Allein in diesen vier Großbetrieben sind mehr als 21 000 Menschen beschäftigt, viele davon in Bereichen, die der Automobilindustrie zuarbeiten. Eine wahrlich stolze Zahl für eine Mittelstadt mit 54 000 Einwohnern.