20. September 2018, 18:58 Uhr Schweinfurt Asylbewerber springt in Unterkunft aus Fenster

Zum zweiten Mal innerhalb eines Vierteljahres ist am Dienstag in der Schweinfurter Erstaufnahmeeinrichtung ein Asylbewerber aus einem Fenster gesprungen. Laut Polizei war der 19-jährige Somalier nicht akut mit einem Abschiebeversuch oder anderen "Maßnahmen" konfrontiert. Er habe sich im Wartebereich der Polizeistelle im Ankerzentrum aufgehalten, weil er eine Verlustanzeige aufgeben sollte. Der Mann habe sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befunden, deren Ursache nicht bekannt ist. Beim Sprung aus dem zweiten Stock wurde er schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.