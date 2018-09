6. September 2018, 18:46 Uhr Schwanstetten Männliche Leiche gefunden

Die Leiche eines Mannes ist am Donnerstag im mittelfränkischen Leerstetten gefunden worden. Der 65-Jährige sei ersten Ermittlungen zufolge einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen, teilte die Polizei mit. Genaueres soll eine Obduktion klären. Zeugen fanden den Toten am Vormittag in dem Ortsteil von Schwanstetten (Landkreis Roth) in dessen eigenem Anwesen und alarmierten die Einsatzkräfte. Am Nachmittag nahm die Polizei eine 57-jährige Frau aus dem Landkreis Roth fest, die offenbar mit dem Opfer bekannt war und als dringend tatverdächtig gilt.