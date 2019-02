27. Februar 2019, 18:52 Uhr Schwangau Lawinenopfer weiter vermisst

Von einem im Allgäu vermutlich durch eine Lawine verschütteten 43-Jährigen fehlt weiter jede Spur. Auch am Mittwoch setzten Helfer die Suche nach dem Mann aus dem oberpfälzischen Landkreis Cham fort. Zunächst ohne Erfolg, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Retter gehen nicht davon aus, dass der Mann noch lebend geborgen werden kann. Der 43-Jährige war am Samstag mit fünf weiteren Skitourengehern an der Schäferblasse bei Schwangau (Landkreis Ostallgäu) im bayerisch-österreichischen Grenzgebiet unterwegs. In etwa 1300 Metern Höhe löste sich dann eine Lawine. Vier Menschen überlebten, einer von ihnen wurde schwer verletzt. Für einen 42-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.