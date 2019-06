24. Juni 2019, 18:22 Uhr Schwabmünchen Mit Auto in Tiefe gestürzt

Ein betrunkener 21-Jähriger ist mit dem Auto seines Freundes in Schwaben ein Flussufer vier Meter tief hinabgestürzt. In einer Kurve auf Höhe einer Brücke über die Wertach bei Schwabmünchen (Kreis Augsburg) war er mit dem Auto von der Straße abgekommen und wurde erst vom Betonfundament des Bauwerks gestoppt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Fahrer und sein Freund, der auf dem Beifahrersitz saß, verließen nach dem Vorfall am Sonntagmorgen die Unfallstelle. Die Beamten konnten den 21-Jährigen ermitteln und stellten seinen Führerschein sicher.