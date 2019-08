15. August 2019, 18:39 Uhr Schwabach Großeinsatz wegen dubioser Flüssigkeit

Bei einem Nachbarschaftsstreit sind acht Menschen mit einer unbekannten Flüssigkeit verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde am Tatort in Schwabach nahe Nürnberg eine unbekannte Substanz gefunden - fünf Anwohner und drei Einsatzkräfte kamen mit Atemwegsreizungen und Übelkeit ins Krankenhaus. Einen Tag nach dem Vorfall war noch unklar, um welche Substanz es sich gehandelt und was genau sich am Tatort abgespielt hatte. Gegen einen Mann werde aber wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Feuerwehr sperrte das Areal am Mittwoch großräumig ab, es waren 150 Einsatzkräfte am Ort.