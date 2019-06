21. Juni 2019, 18:44 Uhr Schulpolitik Feste Stellen für Lehrer

808 befristet angestellte Lehrer sollen bis 2020 eine Beamtenstelle oder einen unbefristeten Vertrag bekommen. Das teilte Schulminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Freitag mit. Zum Zug kommen Pädagogen, die schon lange in befristeten Arbeitsverträgen an den Schulen tätig sind. Das Programm richtet sich an Lehrer an Real- und Berufsoberschulen, Fachoberschulen und Gymnasien. Piazolo löst damit ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag ein. Was als Segen der Regierung für geplagte Lehrer geplant war, lief in der Umsetzung offenbar nicht so einfach: Es gab wohl weniger Interessenten als erwartet. Davon profitieren nun angehende Lehrer auf der Warteliste.