Von Anna Günther, Nina von Hardenberg, Franziska Jahn

Für 134 000 Mädchen und Buben beginnt am Dienstag an Bayerns Grund- und Förderschulen ihre Schulzeit. Sie werden zum ersten Mal in einem Klassenzimmer sitzen, ihre Tischnachbarn kennenlernen und die Lehrerin, die sie ein Jahr lang an jedem Schultag begleiten wird. Aufregende Zeiten für die ganze Familie. Was sollten diese Erstklässler können, wenn sie in die Schule kommen? Was können Eltern tun oder sollten sie lassen? Experten geben Tipps.