23. Juli 2019, 18:29 Uhr Schulen Wieder mehr Lehreranwärter

In Bayern gibt es wieder mehr Anwärter auf den Lehrerberuf. 5265 angehende Lehrerinnen und Lehrer haben im vergangenen Jahr die entsprechende Prüfung abgelegt. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um 2,9 Prozent, wie das Landesamt für Statistik am Dienstag mitteilte. Etwa ein Drittel der Anwärter hat sich dabei für das Unterrichten an Gymnasien qualifiziert, ein gutes Fünftel für die Grundschule, 13 Prozent können an Realschulen lehren und etwa zehn Prozent an Mittelschulen. Der Rest verteilt sich auf weitere Schultypen.