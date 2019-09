Denkmäler in Not

Die Denkmalpflege im Freistaat leidet an Siechtum, jedenfalls nach Ansicht der Opposition im Landtag. SPD und Grüne fordern von der Staatsregierung mehr Geld für die Pflege dieses Erbes. "Wir haben einen finanziellen Notstand in der Denkmalpflege. Ohne deutlich mehr staatliche Mittel verfallen zahlreiche Gebäude, und unsere Heimat verliert an kultureller Vielfalt", sagte der kulturpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Volkmar Halbleib, anlässlich des Tages des offenen Denkmals. Am kommenden Sonntag werden 800 Denkmäler für Besucher geöffnet sein, darunter auch solche, die üblicherweise nicht zugänglich sind.

Auch Sabine Weigand von den Grünen hält die Denkmalpflege für "chronisch unterfinanziert". Bayernweit klagten Eigentümer von Denkmälern über fehlende Mittel und eine zu lange Bearbeitung von Förderanträgen. Seit 1990 hätten sich die staatlichen Gelder für den Erhalt von Baudenkmälern laut dem Landesamt für Denkmalpflege von etwa 25 Millionen Euro auf aktuell elf Millionen Euro mehr als halbiert. "Der Kulturstaat Bayern ist in diesem Bereich definitiv in Gefahr", betonte Halbleib, der die Staatsregierung auffordert, den Etat "mindestens zu verdoppeln."

In Bayern gibt es 110 000 Baudenkmäler und 900 Ensembles in privater, kommunaler und staatlicher Hand. 65 Prozent davon sind Wohngebäude, Bauernhöfe und Handwerkerhäuser. 3000 Gebäude stehen leer und sind akut gefährdet. Seit Jahren werden viele Sanierungsprojekte bei der Denkmalförderung nicht mehr berücksichtigt. "Viele Besitzer trauen sich wegen der unsicheren Situation bei Zuschüssen erst gar nicht an die Restaurierung ihrer alten Gemäuer", erklärte Halbleib.

Kunstminister Bernd Sibler (CSU) entgegnete, der Freistaat stelle jährlich 13,5 Millionen Euro für den Entschädigungsfonds zur Verfügung, aus dem Eigentümer von denkmalgeschützten Bauten unterstützt werden. Sibler nannte die Denkmäler einen "Spiegel unserer Identität, sie machen unsere Geschichte und Vergangenheit präsent". Der Tag des offenen Denkmals sei eine wunderbare Möglichkeit, um diese Schätze zu entdecken.

Die bundesweite Veranstaltung steht in diesem Jahr - Bezug nehmend auf das 100-Jahr-Jubiläum des Bauhauses - unter dem Motto "Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur". Dazu geben die "Felsenfreunde Passau" Einblick in die Instandsetzung des 500 Jahre alten Gasthauses "Zur Fels'n" (Führungen: 9, 11, 13 und 15 Uhr). Das Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) öffnet die Dienststelle in Thierhaupten, wo man von 11 bis 17 Uhr das Bauarchiv, die Restaurierungswerkstatt oder die Schau "Fensterglas durch die Jahrhunderte" besuchen kann. Die Prühmühle im Rottal lädt zu Führungen durch die historischen Gebäude. Um 12 Uhr erfolgt die Wiederinbetriebnahme der Sägegatter in der historischen Säge. Das Freilichtmuseum Glentleiten lädt um 14 Uhr in der Ausstellung "Die Goldenen Zwanziger in Oberbayern" zu einer Führung in der 1928 errichteten Zollingerhalle, ein Musterbeispiel für frühe Industriearchitektur auf dem Land. In Nürnberg gibt es um 11 und 15 Uhr Führungen im Rochuskirchhof, der 1518 angelegt wurde. Infos zum Tag des offenen Denkmals im Internet unter www.tag-des-offenen-denkmals.de.