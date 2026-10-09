Nachts, gegen halb drei, als das Drama von Berngau zu Ende ging, da habe er einen Knall gehört. So laut, dass sogar Buddy gebellt habe, „der bellt normalerweise nie“, sagt Roland Judaschke, der seinen Yorkshire-Terrier gerade Gassi führt, am Morgen danach.

Es ist ein Freitagmorgen, an dem „ein Schleier“ über Berngau liege, sagt Judaschke, der in der Nähe des Tatorts wohnt. Er meint das Gefühl, mit dem die Menschen hier aufgewacht sind. Aber es gibt auch die sichtbaren Spuren, die der nächtliche Polizeieinsatz hinterlassen hat: die Rußflecken und die zerstörten Rollos an der Giebelseite eines mit weißen Platten verkleideten Hauses.

Gegen 2.20 Uhr hatten Spezialkräfte das unscheinbare Anwesen in einem noch unscheinbareren Wohngebiet der kleinen Gemeinde Berngau im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz gestürmt und einen 60-jährigen Mann überwältigt, der mutmaßlich zwei Menschen auf dem Gewissen hat. Der Mann erlitt bei der Festnahme leichte Schussverletzungen an den Beinen.

Schüsse in Berngau: Was war passiert?

Das Drama hatte etwa zwölf Stunden vorher mit einer Routinekontrolle begonnen. Zwei Mitarbeiter des Landratsamts Neumarkt, ein 45-jähriger Mann und eine 54 Jahre alte Frau, wollten „eine männliche Person“ überprüfen, so die Polizei. „Im weiteren Verlauf kam es zu den Schüssen.“ Unbestätigten Informationen zufolge wollten die Behördenmitarbeiter dem Mann die Waffen nicht wegnehmen, sondern lediglich überprüfen, ob er sie ordnungsgemäß aufbewahrt. Einem Bericht der Bild zufolge soll es sich um einen Sportschützen handeln, der vorher polizeilich nicht in Erscheinung getreten war. Er besaß insgesamt zehn auf ihn registrierte Schusswaffen.

Wie das Landratsamt Neumarkt am Freitagvormittag mitteilte, handelte es sich um eine routinemäßige Waffenkontrolle, wie sie turnusgemäß und ohne Voranmeldung bei allen Inhabern von Waffenbesitzkarten vorgenommen würden. Und zwar ohne vorherige Abstimmung mit der Polizei, so es keinen konkreten Gefährdungsverdacht gibt. Einen solchen habe es im Berngauer Fall nicht gegeben.

Waffenkontrollen In Bayern finden Waffenkontrollen als „verdachtsunabhängige Aufbewahrungskontrollen“ statt. Zuständig dafür sind die jeweiligen Kreisverwaltungsbehörden, also die Landratsämter oder kreisfreien Städte, deren Mitarbeiter die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zur sicheren Lagerung von Waffen und Munition überprüfen. Die rechtliche Grundlage für Kontrollen ist in Paragraf 36 Absatz 3 des Waffengesetzes (WaffG) verankert. Dabei wird zwischen zwei Arten von Kontrollen unterschieden: Unangekündigte, verdachtsunabhängige Kontrollen und anlassbezogene Kontrollen. Letztere, so gibt es das Gesetz vor, finden statt, sobald es einen konkreten Verdacht oder Anlass gibt. Dazu gehören zum Beispiel Hinweise auf eine unsachgemäße Lagerung, Nachbarschaftsstreitigkeiten, Scheidungen mit Bedrohungsszenarien oder nach dem Umzug in einen neuen Landkreis.

Die Routinekontrolle eskalierte, es kam zu „schussähnlichen Geräuschen“, wie die Polizei zunächst mitteilte, die von mehreren Anwohnern alarmiert worden war. In der Folge rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften in Berngau an und sperrte den Ortskern der 2600 Einwohner zählenden Gemeinde ab. Mehrere Hubschrauber kreisten, Drohnen stiegen auf, auch ein gepanzertes Fahrzeug kam zum Einsatz. Am Sportgelände des FSV Berngau bezogen Rettungskräfte Station. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, die Häuser nicht mehr zu verlassen; das öffentliche Leben kam weitgehend zum Erliegen, abendliche Veranstaltungen wurden abgesagt.

Ein Polizeifahrzeug steht an einer mit Flatterband abgesperrten Straße vor einem Tatort. E Daniel Löb/dpa

Ein 60-jähriger Mann soll bei einer routinemäßigen Waffenkontrolle eine Mitarbeiterin und einen Mitarbeiter des Landratsamts Neumarkt in der Oberpfalz erschossen haben. Daniel Löb/dpa

Der eigentliche Einsatz konzentrierte sich auf das Haus mit der weiß gekachelten Fassade und dem augenscheinlich erst vor Kurzem neu eingedeckten Dach. Vor dem Gebäude bargen die Beamten die Leiche des männlichen Behördenmitarbeiters, der durch Schussverletzungen ums Leben gekommen war. Seine Kollegin wurde noch in dem Haus vermutet, in dem sich der mutmaßliche Täter verschanzt hatte.

Mutmaßlicher Täter gesteht Schüsse auf Mitarbeiter des Landratsamts

Er meldete sich „telefonisch bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz“, so ein Sprecher. In den folgenden Stunden gelang es den Beamten, direkten Kontakt mit ihm aufzubauen. „Wir sind im Gespräch“, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Dabei soll der 60-Jährige die Schüsse auf die Mitarbeiter des Landratsamts gestanden haben. Zudem soll er gesagt haben, er halte sich in seiner Wohnung auf, verfüge über Schusswaffen und werde sich nicht widerstandslos ergeben.

Gegen 23 Uhr gelang es der Polizei, die Leiche der Frau aus dem Wohnhaus zu bergen. „Die Auffindesituation spricht dafür, dass die Frau bereits im Zuge der zu Einsatzbeginn gemeldeten Schussabgaben tödlich verletzt wurde“, sagte ein Polizeisprecher. Zur erhofften gewaltfreien Lösung kam es nicht. „In den frühen Morgenstunden erfolgte gegen 2.20 Uhr ein schlagartiges Eindringen von Polizeikräften. Hierbei konnte der mutmaßliche Schütze überwältigt und festgenommen werden“, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz am frühen Freitagmorgen mit. Der leicht verletzte mutmaßliche Täter wurde in ein Krankenhaus gebracht, sein Tatmotiv blieb zunächst unklar.

Das Landratsamt in Neumarkt blieb am Freitag „wegen der schrecklichen Ereignisse in Berngau“ für den Besucherverkehr geschlossen. „Wir im Landratsamt sind alle tief betroffen und unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei der Familie und Angehörigen unseres Kollegen“, erklärte Landrat Martin Meier und sprach den Angehörigen der beiden Toten sein Mitgefühl aus. Passanten legten am Eingang der Behörde Blumen ab, um ihr Mitgefühl auszudrücken. Kindergarten und Schule in Berngau nahmen am Freitag regulär ihren Betrieb auf; auch über ihre Schließung wurde kurzzeitig nachgedacht.