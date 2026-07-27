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„Attentäter-Fanszene“Die Welt der Teenager-Terroristen

Lesezeit: 5 Min.

Bei einem Attentat auf das Schulzentrum in Schongau hat ein 16-Jähriger zwei Schülerinnen schwer verletzt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.
Bei einem Attentat auf das Schulzentrum in Schongau hat ein 16-Jähriger zwei Schülerinnen schwer verletzt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Olivier Feniet/AFP

Der Attentäter vom Schongauer Schulzentrum gehörte offenbar einer Online-Subkultur an, die einen erschaudern lässt. Die Mitglieder dort sind sehr jung – und extrem gefährlich.

Von Florian Zick

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Man kann als junger Mensch Fan von einem Popstar sein, von großen Fußballspielern – oder offenbar auch von ganz dunklen Gestalten. So wie der 16-Jährige, der vor gut zwei Wochen am Welfen-Gymnasium in Schongau auf zwei Schülerinnen eingestochen hat. Der bezieht sich in seinem 19-seitigen „Manifest“ sehr ausführlich und voller Bewunderung auf den Attentäter von Christchurch. „Das war definitiv der Moment, in dem ich wusste: Ich musste töten.“

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