Wieder daheim: Jörg und Edda Dittberner in ihrem Wohnzimmer. Die Lungenentzündung der 75-jährigen Seniorin ist noch nicht vollständig ausgeheilt, sie muss zweimal am Tag inhalieren.

Nahezu 55 Jahre sind Edda und Jörg Dittberner nun verheiratet. Eine mutige Entscheidung damals, hatte sich das junge Paar doch vor der Ehe insgesamt nur sechs Wochen gesehen. "Wir haben gesagt, wir probieren es einfach mal", sagt die 75-Jährige. Hand in Hand sitzt sie mit ihrem 78-jährigen Mann auf der Terrasse ihres Hauses nahe Schongau im Pfaffenwinkel. Er nennt sie "Mausi", die Sonne scheint, im Garten plätschert ein Brunnen. Edda und Jörg Dittberner sind glücklich - glücklich, dass sie sich noch haben. Ostern, das Fest der Auferstehung, hat für sie in diesem Jahr eine neue Bedeutung gewonnen. Beide waren sie schwer an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt, bei ihm ging es tagelang um Leben und Tod. Ende März konnten sie das Schongauer Krankenhaus wieder verlassen.