Der Angriff auf zwei 13-jährige Mädchen am Welfen-Gymnasium in Schongau Anfang Juli wird von den Ermittlern als rechte Gewalttat eingestuft. Das sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ( CSU ) im Innenausschuss des Landtags. Ein nach der Tat aufgetauchtes Manifest, welches dem tatverdächtigen 16-Jährigen zugerechnet wird, sei durchzogen von „Frauenhass, Queerfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus“. Daher ermittle die bei der Generalstaatsanwaltschaft München angesiedelte Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) in dem Fall. Der Beschuldigte sei den Behörden seit 2025 bekannt gewesen.

Die SPD im Landtag wollte vom Innenminister wissen: Hätten Polizei und Justiz im Vorfeld der Tat mehr machen können? Und falls ja, warum haben sie es nicht getan? Bereits im März 2025 soll der Tatverdächtige Amokläufe im Internet verherrlicht haben. Gegen ihn wurde ermittelt, bei einer Durchsuchung fanden Beamte eine Schutzweste, Messer und eine Sturmhaube. Im Dezember kam ein weiterer Verdacht hinzu, die Androhung von Straftaten gegenüber einem Mitschüler. In einem weiteren Verfahren gegen den Jugendlichen im Februar 2026 sei zudem die „Verbreitung jugendpornografischer Inhalte“ geahndet worden, berichtete Herrmann.

Schongau : Hätte die Gewalttat am Welfen-Gymnasium verhindert werden können? Eine SPD-Anfrage fördert zutage, dass Polizei und Staatsanwaltschaft schon vor der Bluttat mehr Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter vorlagen als bisher bekannt. Von Matthias Köpf ...

Sowohl die Eltern, das Jugendamt als auch die Schule seien in den Fall einbezogen gewesen. Man habe sich schließlich auf einen vorübergehenden Schulausschluss und anschließenden Schulwechsel geeinigt. Ein psychiatrisches Gutachten sei in Auftrag gegeben, aber bis zur Tat nicht fertiggestellt worden. Bis zum Tatzeitpunkt im Juli hätten „keine echten, durchsetzungsfähigen Haftgründe“ vorgelegen, so der Innenminister. Der Jugendliche blieb auf freiem Fuß.

Die Polizei habe viel getan, obwohl der Jugendliche nicht formal als Risikoperson eingestuft worden sei, erklärte Oliver Penonic vom Innenministerium: Die Beamten hätten ihn unter anderem über Wochen betreut, den Schulsozialarbeiter einbezogen und er habe einen Präventionskurs mitgemacht. Man registriere in Bayern aber „weit über 600 Taten“ im Jahr „mit solchen Androhungen“. „Da kann nicht jeder in das Bedrohungsmanagement aufgenommen werden.“

Aber der Innenminister übte auch Selbstkritik. „Wir müssen zum Schutz der Allgemeinheit diese Einzelfälle ernster nehmen und wirklich eng dranbleiben“, sagte Herrmann. Die Gefahren durch im Internet radikalisierte Einzeltäter würden größer: „In der Summe ist das einfach mehr als früher.“ Die Radikalisierungszeit werde immer kürzer. Das könne schon innerhalb von drei bis vier Monaten erfolgen: „Dass einer, der nur das Maul aufgerissen hat, plötzlich zum Täter wird.“ Da könne ein psychologisches Gutachten nach einem halben Jahr schon zu spät sein. „Wir müssen daraus lernen“, sagte Herrmann.

Getötete Mitarbeiter des Landratsamts Neumarkt waren die Experten für Waffenrecht

Zum Auftritt des Innenministers im Ausschuss war ein aktueller, trauriger Anlass hinzugekommen: die Gewalttat von Berngau am Donnerstag vergangener Woche. Ein 60-Jähriger soll zwei Mitarbeiter des Landratsamts Neumarkt bei einer Waffenkontrolle erschossen haben. Bei dem Mann handelte es sich um einen Sportschützen, berichtete Herrmann, jedoch sei er – anders als zunächst angenommen – kein Jäger gewesen.

Berngau: Die Spurensicherung arbeitet am Tatort. Foto: Tizian Gerbing/dpa

Auf seinen Namen seien zehn Waffen registriert gewesen, illegale Waffen seien keine gefunden worden. Warum die Gewalt bei der Kontrolle derart eskaliert ist, sei derzeit völlig unklar. Waffenkontrollen finden regel- und routinemäßig statt, in Bayern führen die Behörden laut Herrmann 10 000 pro Jahr durch. Es stehe den Kontrolleuren dabei offen, die Polizei hinzuzuziehen, wenn ein Risiko drohe. Dann könne die Polizei die Kontrolle auch komplett übernehmen.

Niemand kannte die Vorgeschichte des Tatverdächtigen so wie die Getöteten

Beim Tatverdächtigen in Berngau habe der letzte Besuch vom Landratsamt 2023 stattgefunden. Im Jahr 2024 sei noch mal eine Kontrolle versucht worden, allerdings hätten die Behördenmitarbeiter damals niemanden angetroffen. Es waren laut Herrmann dieselben zwei, die nun getötet wurden: eine 54-jährige Frau und ein 45-jähriger Mann. „Wir können sie jetzt nicht mehr fragen“, sagte Herrmann. Weil die beiden offenbar die einzigen Experten für Waffenrecht am Landratsamt waren, finden die Ermittlungen unter erschwerten Bedingungen statt: Niemand kannte die Vorgeschichte des Tatverdächtigen so wie die Getöteten.

Am vergangenen Donnerstag wollten sich die beiden Kontrolleure nach bisherigen Erkenntnissen in Berngau die Waffen des 60-Jährigen zeigen lassen. Dabei soll der Mann auf beide jeweils mehrfach geschossen haben. Die zwei Kollegen starben noch am Tatort. Bei dem Verdächtigen sei ein derartiges Gefahrenpotenzial im Vorfeld nicht erkennbar gewesen, sagte Herrmann. Mehr könne er dazu im Moment leider nicht sagen.