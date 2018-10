22. Oktober 2018, 18:48 Uhr Schönau am Königssee Zweijährige stürzt von Balkon

Ein zwei Jahre altes Mädchen ist in Schönau am Königssee (Landkreis Berchtesgadener Land) aus dem zweiten Stock gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) am Montag mitteilte, war das Mädchen am Vortag auf dem Balkon einer Asylbewerberunterkunft auf einen Stuhl geklettert - vermutlich um nach spielenden Kindern zu schauen. Dabei verlor die Kleine das Gleichgewicht und stürzte über die Brüstung rund fünf Meter auf den Betonboden. Das Kind wurde mit einem Hubschrauber in das Klinikum Traunstein geflogen.