23. August 2018, 18:53 Uhr Schönau am Königssee Rettende Grasbüschel

Eine 25-Jährige ist am Königsbach-Wasserfall am Mittwoch einen Hang hinuntergestürzt und konnte sich unmittelbar vor einer Schlucht gerade noch an Grasbüscheln festhalten. Die Frau aus Nordrhein-Westfalen und eine 23-jährige Begleiterin hatten sich bei Schönau am Königssee am Ostufer verlaufen und kletterten am Rand des Wasserfalls nach oben. Als sie nicht mehr weiterkamen, drehten sie um und wollten absteigen, als die 25-Jährige abstürzte. Sie fiel rund 50 Höhenmeter tief den Hang hinunter, bevor sie sich mit einer schweren Gesichtsverletzung am Gras festhalten konnte. Wie das BRK in Berchtesgaden am Donnerstag mitteilte, hätte ein Sturz in das darunter liegende Bachbett tödlich enden können. Ein Hubschrauber setzte einen Bergretter bei der Frau ab, der sie versorgte und mit einem Seil sicherte. Dann wurden die 25-Jährige und ihre unverletzte Begleiterin mit einem Hubschrauber weggebracht.