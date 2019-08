Drei Biker und eine Autofahrerin wurden bei einem Unfall bei Schöllkrippen (Landkreis Aschaffenburg) teilweise schwer verletzt. Die Motorradfahrer waren am Freitagnachmittag gemeinsam auf der Staatsstraße 2305 im unterwegs, als einer einen Kastenwagen überholen wollte. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, übersah der 21-Jährige dabei ein entgegenkommendes Auto, knallte frontal dagegen und wurde rund 15 Meter in eine Wiese geschleudert. Er brach sich zahlreiche Knochen und wurde in ein Krankenhaus geflogen. Die beiden nachfahrenden Biker, darunter der Vater des 21-Jährigen, stürzten durch umherfliegende Trümmerteile und zogen sich unter anderem Prellungen und Abschürfungen zu. Die 54-jährige Autofahrerin erlitt Prellungen und einen Schock.