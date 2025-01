Von Olaf Przybilla

Nach der Messerattacke eines 13-Jährigen an einer Bushaltestelle im mittelfränkischen Schnelldorf (Kreis Ansbach) werden neue Details bekannt. Wie die Süddeutsche Zeitung aus Ermittlerkreisen erfahren hat, soll der attackierende Schüler die ihm vorgeworfene Tat geplant haben. Demnach habe er schon im Dezember in einem Messengerdienst eine solche Attacke angekündigt. Wenige Minuten vor der ihm zu Last gelegten Attacke am Bushäuschen soll er diese noch einmal im Internet angekündigt haben.