An einer Bushaltestelle in Schnelldorf im Landkreis Ansbach soll ein 13-Jähriger am Dienstagmorgen völlig unvermittelt auf einen 14-Jährigen eingestochen haben. Der betroffene Schüler glaubte zunächst, er sei auf den Hinterkopf geschlagen worden. In einem Krankenhaus wurden später aber mehrere Stichwunden am Hinterkopf festgestellt.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mittelfranken bestand zwischen den beiden Schüler keine Vorbeziehung. Man ermittle nun in alle Richtungen. Gegen den strafunmündigen 13-Jährigen wurde ein Verfahren wegen versuchten Mordes eingeleitet.

Der verletzte 14-Jährige wurde noch am Dienstag in einem Krankenhaus versorgt, konnte dieses aber nach kurzer Behandlung wieder verlassen. Den Angaben einer Polizeisprecherin zufolge waren die Einstiche nicht besonders tief. Der 14-Jährige habe offenkundig großes Glück gehabt. Lebensgefahr habe nicht bestanden, erklärte die Sprecherin. Der 14-Jährige hatte seine Eltern informiert und von Schmerzen am Hinterkopf berichtet.

Vor einem Rätsel stehen die Ermittler auch beim weiteren Vorgehen des 13-Jährigen. Dieser hatte kurz nach dem behaupteten Übergriff den Polizeibeamten selbst über einen Notruf mitgeteilt, was er angeblich getan hatte. SZ-Informationen zufolge teilte er dabei viele Details mit, unter anderem die Postleitzahl seines Standortes. Inwiefern andere Jugendliche und Kinder an der Bushaltestelle Zeuge des Vorfalls wurden, muss jetzt ermittelt werden. Da der 14-Jährige nicht offensichtlich schwer verletzt war, ist nicht klar, ob und inwiefern andere Schüler den Vorfall wahrgenommen haben.

Beamte der Polizeiinspektion Feuchtwangen nahmen den Jugendlichen noch in der Nähe des Bushäuschens fest. Ein Messer konnte in unmittelbarer Nähe auf dem Gehweg sichergestellt werden. Nach Angaben des Polizeipräsidiums wurde der 13-Jährige vorläufig in einer Facheinrichtung für Kinder- und Jugendpsychiatrie untergebracht. Der exakte Hintergrund der Tat sei bislang unklar.