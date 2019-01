9. Januar 2019, 09:46 Uhr Winterwetter Schneetreiben sorgt für Stillstand auf den Autobahnen

Der öffentlich Nahverkehr in München hat große Probleme mit dem extremen Schneefall.

Auch auf den Autobahnen rund um die Landeshauptstadt staut es sich.

Der kleine Ort Jachenau ist inzwischen fast von der Außenwelt abgeschnitten.

Zur Gefahr werden vor allem in den bayerischen Alpen die Bäume, die der Last des nassen Schnees nicht mehr gewachsen sind.

Schnee, Schnee - und noch mehr Schnee. Nicht nur in Südbayern sorgt der Winter seit Tagen für heftige Einschränkungen. Auch in München gibt es durch das Schneetreiben Probleme bei Bussen, Bahnen und dem Autoverkehr.

Autofahrer mussten am Mittwochmorgen auf der Autobahn 9 im Norden Münchens mehr als 20 Kilometer im Stau stehen. Nach Angaben des ADAC lag der Zeitverlust im Berufsverkehr bei fast einer Stunde. Die Fahrzeuge stauten sich von Pfaffenhofen an der Ilm bis zum Autobahnkreuz München-Nord in Fahrtrichtung München.

Auf der Autobahn 8 sah es nicht besser aus: Wegen eines querstehenden Transporters musste die Straße Richtung München zwischen Friedberg und Dasing voll gesperrt werden, sagte ein Polizeisprecher. Der Transporter habe zwei Autos auf einem Anhänger geladen und stehe quer über alle Fahrspuren. Wie lange die Vollsperrung andauern wird, war zunächst unklar. Nach Angaben des Sprechers ist die Bergung des Transporters wegen der vereisten Fahrbahn schwierig.

Im morgendlichen Berufsverkehr kam es auch beim städtischen Busverkehr in München zu Behinderungen. Bei allen Linien sei mit Verspätungen und vereinzelten Ausfällen zu rechnen, erklärte die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG). Fahrgäste müssten längere Fahrzeiten einplanen. Bei der Münchner S-Bahn sorgt das Wetter ebenfalls für Probleme. Aufgrund von mehreren witterungsbedingten Störungen kommt es im Gesamtnetz zu Beeinträchtigungen und Teilausfällen, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Auch hier kann es zu Verzögerungen kommen.

Der Zugverkehr zum Münchner Flughafen war am frühen Morgen sogar komplett lahmgelegt: Betroffen von den technischen Störungen waren die S-Bahnen der Linien 1 und 8 sowie die zum Airport fahrenden Regionalzüge. Nach Angaben eines Bahnsprechers waren der Betrieb eines Stellwerks und eines Bahnübergangs gestört. Die Fahrgäste mussten zeitweise auf Taxis umsteigen. Die Störung trat demnach kurz vor 5 Uhr auf und war gegen 6:45 Uhr wieder behoben.

Straßen nach Deggendorf sind nicht befahrbar

Inzwischen ist der Schnee auch in Niederbayern und Oberfranken angekommen. Dort führte starker Schneefall am Mittwochmorgen zu mehreren Unfällen. In der Region Hof und im Fichtelgebirge kamen einem Polizeisprecher zufolge zahlreiche Autos und Lastwagen von den Straßen ab. Mindestens ein Mensch wurde dabei verletzt.

In Niederbayern sollen die Menschen nach Möglichkeit auf Autofahrten nach Deggendorf verzichten. Wie die Behörden mitteilten, brachen in der Region mehrere Bäume unter der Schneelast. Zahlreiche Straßen wurden für den Verkehr gesperrt. Die Hauptzufahrtsstraßen aus den Landkreisen Regen und Freyung-Grafenau nach Deggendorf seien deswegen teilweise nicht zu befahren, erklärten das Landratsamt und die Polizei. Die Behörden rechneten nicht damit, dass sich die Lage schnell beruhigen werde.

In Südbayern ist die Lage in mancher Region inzwischen dramatisch. Im oberbayerischen Landkreis Miesbach besteht weiterhin Katastrophenalarm. Die tief verschneite Gemeinde Jachenau im Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist nur noch über eine kleine Forststraße mit der Außenwelt verbunden. Damit den Bewohnern in den kommenden Tagen nicht das Essen ausgeht, soll ein Lastwagen am Mittwoch Lebensmittel in den Ort liefern. Wegen zahlreicher unter der Schneelast umgekippter Bäume bleibt die Staatsstraße nach Lenggries und Walchensee bis voraussichtlich Freitag gesperrt, wie ein Sprecher des Staatlichen Bauamts Weilheim sagte. Ein Räumen der Strecke sei derzeit nicht möglich, weil weitere Bäume drohten umzufallen.

Die Räumfahrzeuge sind im Dauereinsatz. (Foto: dpa)

Das Forstministerium warnte indes im Allgemeinen vor Bäumen, die unter der Last des oftmals nassen Schnees jederzeit umkippen oder abbrechen können. Vor allem im Süden und Südosten Bayerns solle man sich möglichst nicht im Wald aufhalten und unter Bäumen generell vorsichtig sein, hieß es. In den kommenden Tagen steige das Risiko noch einmal gravierend, dass selbst gesunde Bäume die Last nicht mehr tragen könnten. Mit einer Entspannung sei erst zu rechnen, wenn der Schnee von den Ästen abgetaut sei.

Die Weihnachtsferien gehen in die Verlängerung

Wegen des starken Windes, Schneefalls und umgestürzter Bäume wurde am Dienstagabend der Betrieb der niederbayerischen Waldbahn gestoppt. Zuvor seien zwei Züge zwischen Zwiesel und Grafenau sowie zwischen Zwiesel und Bayerisch Eisenstein gegen umgestürzte Bäume gefahren, teilte die Länderbahn mit. Die Triebwagen seien dabei beschädigt worden, verletzt wurde niemand. Daraufhin sei aus Sicherheitsgründen der Verkehr auf allen Waldbahn-Strecken sofort eingestellt worden. Der Betreiber kündigte an, wenn möglich einen Ersatzverkehr mit Bussen einzurichten. Am Mittwochmorgen sollten dann Erkundungsfahrten gemacht werden. Fahrgäste wurden gebeten, sich auf der Website zu informieren.

In Bad Wörishofen sperrte die Stadt vorübergehend die Eissporthalle wegen Einsturzgefahr. Durch den Schnee auf dem Dach der Halle sei die zugelassene Dachlast deutlich überschritten, berichtete die Stadt im Allgäu. Wegen des starken Windes sei eine Räumung des Daches vorläufig nicht möglich.

Schüler hingegen dürfen sich freuen: In den Landkreisen Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen sowie im schwäbischen Memmingen fällt der Unterricht bis Freitag aus. In den Landkreisen Unterallgäu, Traunstein, Berchtesgadener Land, Ostallgäu und Deggendorf sind ebenfalls mehrere Schulen betroffen. Im Berchtesgadener Land, im Ostallgäu, im Kreis Deggendorf gilt das Unterrichtsfrei allerdings zunächst nur bis Mittwoch. Auch in den Kreisen Regen, Freyung-Grafenau und auch in manchen Gemeinden des Landkreises Passau sollte am Mittwoch der Unterricht ausfallen.

Die Jugendlichen können die gewonnene Freizeit allerdings nur selten für Skivergnügen nutzen: Schon am Dienstag waren zahlreiche Lifte und Pisten im Freistaat gesperrt. Auch dort war die Gefahr, die von dem schweren Schnee auf den Bäumen ausgeht, zu groß.