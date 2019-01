7. Januar 2019, 08:17 Uhr Winterwetter Todesopfer durch Neuschnee

Wegen des starken Schneefalls in den vergangenen Tagen hat es auf den Straßen und Schienen zahlreiche Behinderungen gegeben.

Mehrere Wintersportler sind am Wochenende nach Lawinenabgängen ums Leben gekommen.

In einigen Landkreisen im Süden Bayerns fällt am Montag aufgrund der Witterungsverhältnisse der Unterricht aus.

Die extremen Schneefälle der vergangenen Tage haben für zahlreiche Behinderungen im Straßenverkehr und bei der Bahn gesorgt. Mehrere Wintersportler kamen am Wochenende in den bayerischen Alpen ums Leben.

Im oberbayerischen Wackersberg bei Bad Tölz wurde ein 44 Jahre alter Skitourengänger von herabfallenden Ästen erschlagen. Der Mann sei von einer Baumkrone getroffen worden, die unter der Schneelast abgebrochen sei, berichtete die Polizei. Der Mann war demnach sofort tot. Er war nach Polizeiangaben alleine unterwegs. Nachfolgende Tourengänger fanden ihn und alarmierten die Einsatzkräfte.

Bereits am Samstag war nach einem Lawinenabgang am Teisenberg im Berchtesgadener Land eine junge Frau in den Schneemassen ums Leben gekommen. Die 20-Jährige war in einer Gruppe von insgesamt sechs Tourenskifahrern unterwegs, als sich bei der Abfahrt ins Tal eine Lawine löste. Die Frau aus dem Berchtesgadener Land wurde komplett verschüttet. Ihre Begleiter dagegen wurden von dem Schneebrett nicht erfasst. Sie setzten sofort einen Notruf ab und begannen mit der Suche nach der Verschütteten. Ein Lawinenhund der Bergwacht konnte die 20-Jährige zwar rasch aufspüren. Doch trotz aller Wiederbelebungsversuche starb sie noch am Unfallort.

In Lenggries hingegen konnte ein 31-Jähriger lebend gerettet werden. Er war am Sonntagmittag am Brauneck von einer Lawine mitgerissen worden.

Am Sonntag kam ebenfalls bei einem Lawinenabgang ein 26-jähriger Skifahrer aus Dachau im österreichischen Vorarlberg ums Leben. Er war bei Schoppernau abseits der Piste unterwegs. Seine Begleiterin konnte ihn zwar aus den Schneemassen ausgraben, der 26-Jährige starb allerdings noch an der Unglücksstelle.

Lange Staus auf den Autobahnen

Auf den Autobahnen kam es wegen des Schulferienendes bereits am Samstag zu langen Staus. Am Sonntag musste die Autobahn 8 bei Siegsdorf im Kreis Traunstein gesperrt werden, weil Bäume unter der Schneelast auf die Fahrbahn ragten. Begonnen hatte der Einsatz von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk kurz vor zwölf Uhr. Zwischenzeitlich habe sich der Verkehr in Richtung München auf bis zu 15 Kilometern gestaut.

Auch Bahnreisende brauchten viel Geduld: Der Schneefall behinderte den Zugverkehr vor allem im Süden und Westen von München. Probleme gab es von Kempten in Richtung Immenstadt und Oberstaufen im Oberallgäu - ebenso zwischen Lindau, über Hergatz im Kreis Lindau und Wangen in Baden-Württemberg. Von Garmisch-Partenkirchen an war der Verkehr in Richtung Österreich eingestellt worden - ebenso zwischen Berchtesgaden und Bischofswiesen im Kreis Berchtesgadener Land sowie ab Holzkirchen in Richtung Schliersee und Tegernsee.

Grund für die Sperrungen waren Bäume, die wegen der schweren Schneelast in Gleise und Oberleitungen gefallen waren. In Niederbayern blieb der Betrieb der Waldbahn eingestellt. Nur auf einem kurzen Abschnitt zwischen Plattling und Deggendorf verkehrte ein Zug im Pendelverkehr. Am Sonntagabend wurde der Verkehr zum Teil wieder aufgenommen. Mitarbeiter waren in Zügen mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs, um Bäume und Äste von der Strecke zu räumen.

Es gilt die zweithöchste Lawinenwarnstufe

In mehreren Landkreisen im Süden Bayerns fällt am Montag aufgrund der Witterungsverhältnisse der Unterricht aus, etwa an Schulen in den Landkreisen Miesbach und Traunstein, wie das Kultusministerium mitteilte. Im Ostallgäu sowie im Stadtgebiet Lindau fällt der Unterricht laut Ministerium an allen Schulen aus.

Im deutschen Alpenraum gilt die zweithöchste Lawinenwarnstufe vier, teilte der Lawinenwarndienst Bayern mit. Das bedeutet, dass sich große Lawinen auch durch ihr Eigengewicht und ohne menschliche Einwirkung auslösen können. Hauptgrund für die große Lawinengefahr ist "die enorme Auflast des Neuschnees auf die instabile Altschneedecke". Die Lawinen könnten große Ausmaße erreichen, hieß es. Am Sonntag hielt im Alpenraum der Schneefall an, bereits in den Vortagen war mehr als ein Meter Neuschnee gefallen.

Auch im benachbarten Österreich hatten Urlauber mit dem Schnee zu kämpfen. In den Skigebieten Obertauern und Saalbach-Hinterglemm waren Tausende Touristen eingeschlossen. Die 12 000 Wintersportler in Saalbach-Hinterglemm seien nicht in Gefahr, sagte Bürgermeister Alois Hasenauer. Der Ort, in dem gut 50 Prozent der Urlauber aus Deutschland kommen, bleibt vom Straßennetz abgeschnitten, bis sich das Wetter bessert.