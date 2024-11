Wegen voraussichtlich starker Schneefälle gilt für das Allgäu und Teile Oberbayerns vom Nachmittag an eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD). In den Regionen seien durch den Einfluss polarer Kaltluft und eines Tiefs aus südlicher Richtung bis Freitagmorgen Schneemengen zwischen 15 und 25 Zentimetern möglich, teilte der DWD mit. Gefahr könne deshalb durch Glätte, blockierte Straßen und Wege sowie eingeschränkte Sicht drohen.

Auch für die Region München warnte der DWD wegen erwarteter Schneemengen bis zu 15 Zentimetern vor Glätte, eingeschränkter Sicht und Verkehrsstörungen. Nördlich der Donau sei dagegen nur vereinzelt mit Glätte durch überfrierende Nässe zu rechnen. Am Freitag sollen die Schneefälle bis Mittag laut DWD zunächst auch in den Alpen abklingen. Am Abend sei von Nordwesten her wieder mit Schneeschauern zu rechnen.

Auch am Samstag könne es im Osten Bayerns letzte Schneeschauer geben, danach seien auch längere sonnige Abschnitte möglich – bevor es am Sonntag deutlich milder werde, mit Höchsttemperaturen von bis zu 12 Grad im Allgäu.