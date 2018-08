26. August 2018, 18:36 Uhr Schneckenlohe Autofahrer rast in Baustelle

Warnschilder konnten ihn nicht stoppen: Ein 24-Jähriger ist auf einer Staatsstraße bei Schneckenlohe (Kreis Kronach) absichtlich in eine abgesperrte Baustelle gefahren - und hat sein Auto demoliert. Der Mann kurvte zunächst mit hohem Tempo um die Absperrung herum. Dann übersah er einen gut 50 Zentimeter hohen Asphalthaufen. "Der Haufen wurde zur Sprungschanze", teilte die Polizei mit. Nach einem 20-Meter-Flug krachte der Wagen in die Leitplanken. Der Fahrer überstand den Crash leicht verletzt. Am Auto wurden beide Achsen herausgerissen.