3. April 2019, 17:07 Uhr Prozess in Nürnberg Doppelmord in Schnaittach: Staatsanwaltschaft fordert lebenslänglich

Ingo P. hat nach Überzeugung des Staatsanwalts am 13. Dezember 2017 seine Mutter und seinen Vater in Schnaittach erschlagen.

Ingo P. steht in Nürnberg vor Gericht, weil er seine Eltern in Schnaittach ermordet haben soll.

Die Urheberin des Mordplans soll Ingos Ehefrau Stephanie P. gewesen sein.

Die Verteidiger der Angeklagten fordern Freisprüche für ihre Mandanten.

Von Hans Holzhaider

Im Prozess um die Ermordung der Eheleute Peter und Elfriede P. in Schnaittach hat Staatsanwalt Stefan Rackelmann am Mittwoch für beide Angeklagte eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert. Für Ingo P., 26, den Sohn der Getöteten, beantragte der Staatsanwalt auch die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und die Sicherungsverwahrung. Ingo P. hat nach Überzeugung des Staatsanwalts am 13. Dezember 2017 seine Mutter und seinen Vater mit einem Zimmermannshammer erschlagen, nachdem er zuvor schon zweimal versucht habe, die Mutter zu vergiften.

Die Urheberin des Mordplans sei jedoch Ingos Ehefrau Stephanie P. gewesen, sagte Rackelmann. Sie habe bei ihrem damals noch Verlobten keine anderen Bezugspersonen dulden wollen. Insbesondere Elfriede P. habe Stephanie abgelehnt und sei deshalb der geplanten Ehe und dem Einzug des Paares im Elternhaus im Wege gestanden. "Daraus entstand der gemeinsame Tatplan", sagte Rackelmann: "Was im Weg steht, muss weg."

Mit einem überraschenden Plädoyer wartete Jürgen Pernet, der Verteidiger von Ingo P. auf. Er stellt in Frage, dass die Eltern seines Mandanten, wie bisher angenommen, in der Nacht vom 13. zum 14. Dezember 2017 getötet worden seien. Es gebe keinen Beweis, dass die Tat nicht auch später begangen worden sei. Damit aber sei das Alibi der Stephanie P. hinfällig, und man könne nicht wissen, ob nicht vielleicht sie das Ehepaar P. erschlagen habe. "Deshalb ist mein Mandant von der Mordanklage freizusprechen", sagte Pernet.

Auch Stephanie P.'s Verteidiger Alexander Seifert forderte einen Freispruch für seine Mandantin. Für einen "gemeinsamen Tatplan", wie ihn der Staatsanwalt postuliere, gebe es keinerlei Beweis, sagte Seifert. Für die angeblichen Giftanschläge gebe es keinerlei tatsächlichen Anhaltspunkt, ebenso wenig gebe es "den geringsten Hinweis auf eine direkte Beteiligung bei der Tötungshandlung".

Das Urteil soll am 11. April verkündet werden.