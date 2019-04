9. April 2019, 17:00 Uhr Doppelmord von Schnaittach Das Schweigen des Ingo P.

Seine Eltern fand man im fränkischen Schnaittach in ihrer eigenen Garage - erschlagen und eingemauert. Dass Ingo P. der Mörder ist, bezweifelt im Gericht keiner mehr. Doch warum sagt er nichts dazu?

Von Hans Holzhaider

Am Ende dieses Prozesses, in dem es um die Aufklärung eines unbegreiflichen Verbrechens geht, in dem an 15 Verhandlungstagen an die 60 Zeugen und ein knappes Dutzend Sachverständige gehört wurden, bleibt eine, große Frage:

Warum schweigt Ingo P.?

Er könnte nichts schlimmer machen, wenn er redet. Der Staatsanwalt Stefan Rackelmann hat beantragt, ihn zu lebenslanger Haft zu verurteilen, die besondere Schwere seiner Schuld festzustellen, und auch noch die Sicherungsverwahrung gegen ihn zu verhängen, obwohl das in der Praxis des ...