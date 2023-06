Ein Mann hat am Mittwoch zwei Frauen auf einer Brücke in der Nähe der weltberühmten Attraktion attackiert. Eine Frau stürzte dabei in eine Schlucht.

In der Nähe von Schloss Neuschwanstein im Allgäu hat ein Mann zwei Frauen angegriffen. Eine der Frauen starb. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Kempten am Donnerstag auf SZ-Anfrage. Die Tat hatte sich bereits am Mittwochnachmittag ereignet, in der Folge kam es im Umfeld der weltberühmten Sehenswürdigkeit zu einem Großeinsatz der Polizei.

Die Tat hat sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf der Marienbrücke ereignet, die nahe beim Schloss über die Pollatschlucht führt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Kempten soll dort am Mittwochnachmittag ein 30-Jähriger auf zwei Frauen im Alter von 21 und 22 Jahren getroffen sein. Der Mann habe die 21-Jährige angegriffen und gewürgt, die 22-Jährige habe dazwischen gehen wollen. Im anschließenden Gerangel sei die Frau über das Brückengeländer gefallen und den Abhang hinuntergestürzt. Die Staatsanwaltschaft vermutet einen sexuellen Übergriff; Genaueres müssten nun die Ermittlungen zeigen.

Nach der Tat floh der Mann offenbar, wurde aber bald gefasst. Er befindet sich seitdem in Gewahrsam. Die Polizei wollte am Donnerstag zunächst zum Tathergang keine Angaben machen, für den Lauf des Tages wird aber eine Pressemitteilung erwartet. Laut dem örtlichen Nachrichtenportal All-in waren am Mittwochnachmittag 25 Polizeistreifen, ein Rettungshubschrauber sowie zwei Polizeihubschrauber im Einsatz.

Schloss Neuschwanstein in Schwangau zählt zu den berühmtesten und meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Deutschlands. Die historische Marienbrücke ist ein beliebter Treffpunkt bei Touristen, weil sie einen guten Blick auf das Schloss gewährt.