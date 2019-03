25. März 2019, 15:43 Uhr Schlösser in Bayern Ist die eine Sanierung abgeschlossen, wartet schon die nächste

Bayerns Schlösser ziehen jährlich ein paar Millionen Besucher an - und bringen doch zu wenig Geld ein.

Von Claudia Henzler

Mehr als fünf Millionen Menschen haben im vergangenen Jahr die Sehenswürdigkeiten der Schlösserverwaltung besucht. Trotzdem bleiben Bayerns herrschaftliche Prachtbauten ein Zuschussbetrieb. Im laufenden Jahr wird der Freistaat seine Schlösserverwaltung sogar noch höher subventionieren als bisher. Eine Finanzspritze von 72 Millionen Euro ist im Haushaltsentwurf vorgesehen - zehn Millionen mehr als 2018.

Dieses Geld wird vor allem für die rege Bautätigkeit der Behörde gebraucht. Denn die Schlösserverwaltung ist schwer damit beschäftigt, ihre 45 teils gigantischen Altbauten in Schuss zu halten. Nebenbei muss sie sich noch um kleinere Denkmale und ein paar große Seen samt Schifffahrt kümmern - nicht zu vergessen der Englische Garten in München. Der allein zieht jährlich so viele Besucher an wie alle Schlösser, Burgen und Residenzen zusammen, spült dabei aber keinen einzigen Euro Eintritt in die Kassen. 60 Mitarbeiter sind nur für die Verwaltung und Pflege der innerstädtischen Anlage angestellt. Etwa 2,7 Millionen Euro wendet der Freistaat im Jahr für den Parkunterhalt auf.

Schlösserverwaltung - Wenn Schlösser zu Großbaustellen werden Bayern ist reich an Schlössern. Ihre Sanierung kostet immer wieder Millionenbeträge. ‹ › Die Münchner Residenz war bis 1918 Wohn- und Regierungssitz der Wittelsbacher und gilt als größtes Innenstadtschloss Deutschlands. In dem Gebäudekomplex kann man sich ohne Lageplan schnell verlaufen. Im Krieg wurden weite Teile zerstört, der Wiederaufbau dauerte Jahrzehnte. Mindestens 94 Millionen Euro soll die laufende Generalsanierung mit Restaurierung der Prunkräume kosten. 2018 wurde der Königsbau nach zehn Jahren wieder eröffnet, nur die Rekonstruktion der "Gelben Treppe", ein von Leo von Klenze geplanter prächtiger Zugang, läuft noch. Schon seit 2016 wird am Kaiserhoftrakt gearbeitet, dessen Wiederaufbau erst 1985 abgeschlossen wurde. henz Bild: Alessandra Schellnegger 25. März 2019, 15:23 © SZ.de/smb

‹ › König Ludwig II. hat den Bayern viel Illusionistisches hinterlassen, darunter eine künstliche Tropfsteinhöhle mit See, Wasserfall, elektrischem Licht, Motiven aus Wagners Thannhäuser und Anklängen an die Blaue Grotte von Capri. Diese Venusgrotte im Schlosspark von Linderhof, ein fragiles Konstrukt aus Bruchstein, Ziegel, Draht und Gips, ist schon seit der Fertigstellung 1877 von Feuchtigkeit bedroht. 1889 wurde ein neues Dach gebaut, seither gab es noch mehrere Sicherungsmaßnahmen. Die laufende Sanierung ist auf fünf Jahre bis 2022 angelegt. Zuletzt musste der Landtag den Kostenrahmen von 25 auf 33 Millionen Euro erhöhen, doch auch damit wird es wohl nicht ganz getan sein. kpf Bild: Inga Pelludat/Bay. Schlösserverwaltung 25. März 2019, 15:23 © SZ.de/smb

‹ › Das Markgräfliche Opernhaus Bayreuth ist eines der wenigen im ursprünglichen Zustand erhaltenen Barocktheater in Europa. Seit 2012 zählt es zum Weltkulturerbe der Unesco. Seit jenem Jahr wurde das Haus auch grundlegend renoviert, die Bühnenöffnung erhielt ihre ursprünglicher Größe. 2018 wurde das Haus wieder eröffnet, die Wirkung des überarbeiteten Raums ist überwältigend. Fertig aber ist das Projekt noch nicht. In dem neben dem Opernhaus liegenden Redoutenhaus sollen in den kommenden Jahren noch ein Welterbeinformationszentrum sowie eine museale Präsentation eingerichtet werden. Für das Gesamtprojekt Opernhaus sind 40 Millionen Euro veranschlagt. prz Bild: Achim Bunz 25. März 2019, 15:23 © SZ.de/smb

‹ › Als der letzte Ansbacher Markgraf 1791 abdankte und seine Residenz dem Königreich Preußen übergab, wurde der Zustand des Gebäudes quasi eingefroren. Prägend für das Erscheinungsbild ist deshalb die zwischen 1734 und 1745 entstandene Innenausstattung im Stil des "Ansbacher Rokoko". Seit 2001 wird außen gearbeitet. Erst wurde der Nordflügel statisch gesichert, dann Dächer und Fassaden abschnittsweise instand gesetzt. Knapp 27 Millionen Euro sind im Haushalt eingeplant. Ursprünglich hatte man mit etwa 15 Millionen gerechnet. Ist die Sanierung abgeschlossen, soll der Eingangsbereich barrierefrei werden. Auch beim Kanalnetz besteht Handlungsbedarf. henz Bild: Jim Albright/Bay. Schlösserverwaltung 25. März 2019, 15:23 © SZ.de/smb

‹ › Bei der Kaiserburg werden seit Ende 2015 die drei nach dem Krieg rekonstruierten Fachwerkhäuschen im Vorhof nacheinander entkernt und umgebaut, gleichzeitig werden die Kanäle saniert. Der neue Eingangsbereich im Kastellansgebäude mit Ticketverkauf und Museumsshop ist schon geöffnet. Frühestens 2020 sollen auch ein Burgcafé und ein Gebäude mit Veranstaltungsräumen fertig sein. Etwa 27,5 Millionen Euro wird das Paket nach derzeitigen Schätzungen kosten. Ursprünglich waren 19 Millionen eingeplant, doch die Fachleute des staatlichen Bauamtes wurden unangenehm überrascht: Die Nordmauer, die den Vorhof umfasst und stützt, war instabil. henz Bild: Claudia Henzler 25. März 2019, 15:23 © SZ.de/smb Wird geladen ...

Insgesamt plant die Schlösserverwaltung im Jahr 2019 mit Ausgaben in Höhe von 130 Millionen Euro. Dem stehen Einnahmen von 58 Millionen Euro gegenüber, wovon 26 Millionen aus dem Ticketverkauf und 27 Millionen Euro aus Vermietungen und Verpachtungen fließen sollen.

Unbestritten, aber wenig untersucht ist der wirtschaftliche Nutzen der Schlösser. Knapp 1,5 Millionen Besucher wurden im vergangenen Jahr allein in Neuschwanstein gezählt. Jenseits dieser Zahl hat Robert Frei, Geschäftsführer des Tourismusverbands Ostallgäu, keine Erkenntnisse darüber, wie viele Urlauber extra wegen König Ludwigs Märchenschloss ins Allgäu reisen und welche Beträge die Schlossbesucher in den Gasthäusern und Läden der Region ausgeben. Für Gäste, die mehrere Tage im Allgäu verbringen, das immerhin wurde vor einigen Jahren mal abgefragt, seien die Königsschlösser nicht der wichtigste Grund für die Wahl des Urlaubsorts. Für sie sei eher das Gesamtpaket wichtig, sagt Frei, die malerische Landschaft, die schon Ludwig II. faszinierte, und die Sport- und Freizeitmöglichkeiten im Alpenvorland. Selbstverständlich trage Neuschwanstein zum Alpenzauber bei. "Die Schlösser sind natürlich schon ein wichtiger Faktor für das Image der Region."

"Wir haben momentan Baumaßnahmen von insgesamt einer halben Milliarde Euro in Planung und Umsetzung"

Spürbar ist ein Effekt in Bayreuth. Dort hat das Markgräfliche Opernhaus 2018, im Jahr seiner Wiedereröffnung, mehr als 100 000 Besucher angelockt. Parallel dazu konnte Manuel Becher, Geschäftsführer der städtischen Tourismus GmbH, zehn Prozent mehr Übernachtungsgäste verzeichnen. Für ihn ist klar: "Das Markgräfliche Opernhaus zieht die Massen an." Die Stadt Würzburg verfügt nicht über belastbare Untersuchungen zu diesem Thema, ist aber überzeugt: Ohne Festung und Residenz wäre Würzburg im wahrsten Sinne des Wortes ärmer. "Hätten wir diese wichtigen kulturellen Ziele nicht, wir hätten weitaus weniger Besucher und die Einnahmen der Würzburger Hotels, Gastronomiebetriebe und Geschäfte würden niedriger ausfallen", heißt es im Rathaus.

Die Schlösser sind auch ein Konjunkturprogramm für die Baubranche. "Wir haben momentan Baumaßnahmen von insgesamt einer halben Milliarde Euro in Planung und Umsetzung", sagt Bernd Schreiber, Präsident der Schlösserverwaltung. Eine Summe, die man auch für ein einziges Objekt ausgegeben könnte, wie die Sanierung des Deutschen Museums in München zeigt, für das die Schlösserverwaltung nicht zuständig ist. Nach derzeitiger Schätzung werden dort 600 Millionen Euro verbaut. Die Schlösserverwaltung hat mehrere Großprojekte parallel laufen und arbeitet sich bei diesen jeweils abschnittsweise und über Jahre verteilt vor. Bei Schloss Neuschwanstein etwa wurde die Außensanierung 2013 nach mehr als zehn Jahren beendet. Im Sommer 2018 startete dann die Restaurierung der Prunkräume, die mindestens 20 Millionen Euro kostet.

Das Projekt, das bisher am meisten Geld verschlang, ist mit geschätzten Gesamtkosten von 95 Millionen Euro die Generalsanierung der Residenz in München. Ihr Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg war erst 2003 endgültig abgeschlossen worden. "Das ist eine Dauerbaustelle; und das wird auch in den nächsten Jahren so bleiben", sagt Schreiber.

Die oberste Stelle im Kostenranking wird die Residenz allerdings bald verlieren, vermutet der Schlösser-Präsident: "Die aktuell größte Baumaßnahme ist das Museum für Franken, der Umbau der Festung Marienberg mit einem Betrag, der um die 100 Millionen Euro geschätzt wird." Auch hier wird Schritt für Schritt gearbeitet. Für 2019 und 2020 sind jeweils 1,5 Millionen Euro eingeplant. Weitere Großprojekte befinden sich derzeit in Bayreuth, Linderhof, Ansbach und Nürnberg sowie in Aschaffenburg (Schloss Johannisburg, voraussichtlich 29 Millionen) und Bamberg (Residenz, 21 Millionen). Laut Finanzministerium hat die Schlösserverwaltung in den vergangenen fünf Jahren durchschnittlich 52 Millionen Euro jährlich in ihre Bauwerke investiert. Das wirkt sich aus Schreibers Sicht zufriedenstellend aus: "Die bayerischen Schlösser, Burgen und Residenzen waren noch nie in einem so guten Zustand wie heute." Trotzdem werde der Bedarf nicht sinken. Denn ist die eine Sanierung abgeschlossen, wartet schon die nächste. "Wir werden nie zu einem Ende kommen. Das ist ein fortlaufender Baubetrieb, wie bei einer Dombauhütte."

Tatsächlich hat seine Verwaltung schon Wünsche angemeldet: In der Stadtresidenz Landshut müssen Dächer und Fassaden saniert werden, die Burg Trausnitz braucht eine statische Sicherung, die Plassenburg in Kulmbach eine Generalsanierung; und in Nymphenburg sollen Amalienburg, Magdalenenklause sowie das Gewässersystem restauriert werden.