Mehr als 50 Kilogramm an illegalen Böllern und Silvesterraketen hat die Bundespolizei zwei Männern an der bayerisch-tschechischen Grenze bei Schirnding (Landkreis Wunsiedel) abgenommen. Ein 18-Jähriger aus Baden-Württemberg hatte im Zug einen Koffer dabei, in dem die Beamten knapp 18 Kilogramm Feuerwerkskörper fanden. Der Bursche hatte behauptet, seine Oma besucht zu haben. Bei einer Fahrzeugkontrolle an der Bundesstraße 303 stoppte die Polizei einen 46-Jährigen aus Hessen, der im Kofferraum 24 Kilogramm verbotene Böller transportierte. Gegen beide Männer wird wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.