Eine monatelange Suche per Video-Aufruf hat ein Ende: Die Edith-Stein-Realschule in Schillingsfürst (Landkreis Ansbach) hat einen neuen Schulleiter. Der 43 Jahre alte Pädagoge Marcus Pfalzer, bisher als Studienrat in Rothenburg ob der Tauber aktiv, werde zu Beginn des nächsten Schuljahres an die katholische Realschule wechseln, teilte das Erzbistum Bamberg am Dienstag mit. Die Suche nach einem Rektor in Schillingsfürst hatte überregional Aufsehen erregt, weil die Realschüler selbst an die Öffentlichkeit gegangen waren. Mit einem Video wollten sie einen Nachfolger für die zum 31. Januar aus persönlichen Gründen ausscheidende Schulleiterin Barbara Hofmann für den Job in der mittelfränkischen Provinz begeistern. Die Personalentscheidung sei ein wichtiger Schritt, um die Existenz der Schule zu sichern, sagte Bambergs Erzbischof Ludwig Schick. "Die Schülerinnen und Schüler sowie das Kollegium beglückwünsche ich zu diesem hoch motivierten neuen Chef", sagte der Erzbischof. Pfalzer hat unter anderem katholische Theologie studiert und als Religionslehrer gearbeitet.

