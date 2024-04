Als Minister war er immer laut, jetzt geht Andreas Scheuer ganz leise - und hinterlässt Fragen. Warum legt er sein Bundestagsmandat nun doch so plötzlich nieder? Und wie geht es weiter für ihn? Erkundungen in der CSU, die sich längst von Scheuer entfremdet hat.

Von Andreas Glas

Viele sind jetzt überrascht, weil dieser Mann, der immer auf voller Lautstärke gesendet hat, einen so stillen Abgang hinlegt. Mit ein paar dünnen Sätzen, alles schriftlich, hat sich der frühere Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Ostermontag aus dem Bundestag verabschiedet. Aber vielleicht hätte man es ahnen können, es war ja ein Rückzug in drei Akten, und beim ersten Akt lief es ähnlich still. Damals, Juli 2023, hielt Scheuer in Dingolfing seine letzte Rede als Bezirksvorsitzender der CSU Niederbayern. Danach verließ er den Raum ungewohnt früh und leise. Sein Abschiedsgeschenk, einen Fresskorb, ließ er einfach stehen.