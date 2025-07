An Bewegung sollte es einem zeitgenössischen katholischen Landgeistlichen eigentlich nicht mangeln. Von der Kirche Heilig Kreuz in Schaftlach bis zu Sankt Ägidius in Gmund am Tegernsee sind es zum Beispiel runde sieben Kilometer. Von dort am Ufer entlang nach Maria Himmelfahrt in Bad Wiessee ist es ungefähr genauso weit, wobei sich da noch nahezu umweglos Sankt Antonius mitnehmen lässt. Weiter bis Sankt Martin in Waakirchen sind es dann wieder gute zehn Kilometer und von dort zurück nach Schaftlach knappe drei. Für einen Pfarrer wie Stefan Fischbacher, der zwei Pfarrverbände mit insgesamt vier Pfarreien zu betreuen hat, ist Mobilität also eine Kernkompetenz.