Das BSW setzt alles auf die Popularität der Parteigründerin. Auch in Bayern hat Wagenknecht Anhänger. Doch ihr in Teilen populistischer Kurs führt bereits zu Rissen. Eine Annäherung.

Von Thomas Balbierer

Christine Nagl steht etwas verloren auf dem trubeligen Marienplatz in München. Es ist eisig, die kleine Frau verschwindet beinahe in einer dicken Jacke, ihr Gesicht ist unter Mütze und Schal nur halb erkennbar. Warum sie sich an diesem Winterabend raus in diese Kälte stellt? „Ich bin schon sehr lang Fan von Sahra Wagenknecht“, sagt die 67-Jährige durch den Stoff ihres Schals. In etwa einer Stunde soll die Politikerin auf der Bühne sprechen, Nagl will sie nicht verpassen. „Im Fernsehen tritt sie immer sehr sympathisch und sachlich auf“, sagt die Rentnerin.