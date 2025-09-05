Die Schriftstellerin und Zeitzeugin Ruth Weiss ist im Alter von 101 Jahren in Dänemark gestorben. Sie war 1924 als Ruth Löwenthal in Fürth in eine jüdische Familie geboren worden, 1936 war ihr die Flucht nach Südafrika gelungen. In den Sechzigerjahren hatte sie sich dort als Korrespondentin verschiedener Medien etabliert. Aufgrund ihres Engagements gegen die Apartheid hatte sie später nicht mehr in das Land einreisen können.