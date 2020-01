Auf Einladung von Russlands Präsident Wladimir Putin reist CSU-Chef Markus Söder in der kommenden Woche nach Moskau. "Der Besuch ist mit der Bundesregierung und Angela Merkel abgestimmt", sagte Bayerns Ministerpräsident am Donnerstag. Er betonte: "Es wird ein Arbeitsbesuch. Das Programm ist bewusst sachlich nüchtern gehalten." Das Treffen mit dem Kreml-Chef ist für Mittwoch kommender Woche geplant. Begleitet wird Söder vom Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, und Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU). Die Sicherheitskonferenz findet zwei Wochen später in München statt. Außer Putin will Söder auch den Moskauer Oberbürgermeister sowie Vertreter der Zivilgesellschaft treffen. Auch ein Besuch des Soldatenfriedhofs und eine Kranzniederlegung sind geplant.