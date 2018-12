10. Dezember 2018, 18:52 Uhr Ruhpolding Tödlicher Absturz

Nach einer nächtlichen Suchaktion in den Bergen bei Ruhpolding konnten Polizei und Bergwacht am Montagfrüh nur noch die Leiche einer 29-Jährigen aus dem Landkreis Traunstein finden. Die Frau war am Sonntagabend als vermisst gemeldet worden, ihr Auto stand auf einem Wanderparkplatz. Die Retter mussten ihre Suche in den frühen Morgenstunden wegen des Wetters unterbrechen. Später gelang es, das Handy der Frau zu orten. In steilem, felsigem Gelände fand man ihren Rucksack und kurz darauf die Leiche. Die Polizei geht von einem Unfall aus.