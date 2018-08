21. August 2018, 18:46 Uhr Ruhpolding Brand im Bergwald gelöscht

In den oberbayerischen Bergen bei Ruhpolding (Landkreis Traunstein) ist ein Brand ausgebrochen. Betroffen war eine Fläche von etwa 40 Quadratmetern, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Der Brand war am Vorabend an einer Stelle in sehr steilem Gelände auf 1500 Metern im Wald entflammt. Der Bereich sei nur schwer zugänglich, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr konnte den Brand am Dienstagnachmittag löschen, wie ein Sprecher sagte. Zuvor hatten Einsatzkräfte stundenlang Glutnester bekämpft. Zum Einsatz kamen zwei Polizeihubschrauber, ausgestattet mit Wärmebildkamera, sowie ein Hubschrauber einer Firma aus Österreich. Am Boden löschten Feuerwehrleute die Glutnester mit Schläuchen und Löschrucksäcken - Wasserbehältern, die wie ein Rucksack getragen werden. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Es gebe im betroffenen Gebiet keine Wanderwege, deshalb habe sich das Feuer vermutlich selbst entzündet, hieß es dazu.