19. September 2018, 18:50 Uhr Rottenbuch Großbrand im Kloster

Millionenschaden am ehemaligen Bräuhaus

Von Matthias Köpf , Rottenbuch

Die ganze Nacht über hatten mehr als 300 Einsatzkräfte aus dem Landkreis Weilheim und darüber hinaus gegen die Flammen gekämpft, doch wirklich gelöscht war das Feuer erst im Laufe des Mittwochs. Das einstige Bräuhaus des oberbayerischen Klosters Rottenbuch wurde bei einem Brand fast komplett zerstört, der Schaden geht weit in die Millionen. An dem 1750 errichteten und heute denkmalgeschützten Gebäude standen noch Gerüste, nach mehr als zweijähriger Sanierung hätten in wenigen Monaten die örtliche Fachschule für Kinderpflege und die Fachakademie für Sozialpädagogik wieder in ihre renovierten Räume ziehen sollen.

Die katholischen Regens-Wagner-Stiftungen als Träger und der Freistaat hatten zusammen rund 13 Millionen Euro in die Sanierung gesteckt. Doch am frühen Dienstagabend schlugen plötzlich Flammen aus dem Dachstuhl. Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, stand bereits das ganze Gebälk des ausgebauten Dachgeschosses in Brand. Weil das Wasser aus den Hydranten und Löschteichen nicht reichte, fuhren Bauern mit Odelfässern und eine Baufirma mit Betonmischern Wasser herbei. Am Tag danach sollten Baumaschinen in den oberen Etagen verkohlte Reste abtragen, das Erdgeschoss schien dagegen zwar nicht einsturzgefährdet zu sein, ist aber vom Löschwasser schwer beschädigt.

Mit dem Ende der Löscharbeiten begannen die Brandfahnder der Weilheimer Kriminalpolizei mit der Spurensicherung. Vor dem Brand war ein Gewitter über Rottenbuch hinweggezogen. Dass wirklich Blitzschlag zu dem Feuer geführt hat, blieb am Mittwoch jedoch ebenso Spekulation wie ein Zusammenhang mit den Bauarbeiten. Nach eintägiger Unterbrechung soll an diesem Donnerstag in den Schulen und Akademien der Regens-Wagner-Stiftung wieder normal unterrichtet werden - für Kinderpflegerinnen und Sozialpädagogen auf unbestimmte Zeit weiter in den derzeitigen Ausweichquartieren.

Das Kloster im Pfaffenwinkel ist in seiner jahrhundertelangen Geschichte auch schon öfter komplett niedergebrannt. Im Spätmittelalter wurde die ganze Anlage gleich zweimal ein Raub der Flammen, Anfang des 15. Jahrhunderts brachten Tiroler Bauern Feuer und Vernichtung, im Dreißigjährigen Krieg brannte es dann gleich mehrere Male. Dieses Mal verhinderte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen. Die im Rokoko-Stil prächtig ausgestaltete Kirche war nicht in Gefahr.