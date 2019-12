Das Hotel Bachmair am See in Rottach-Egern zählte viele Jahre lang zu den ersten Adressen am Tegernsee.

Das in früheren Jahren als eine der ersten Adressen am Tegernsee bekannte Hotel Bachmair am See in Rottach-Egern wechselt den Besitzer und Betreiber. Das traditionsreiche Haus geht zum 1. Februar per langfristigem Erbpachtvertrag an die Hirmer-Gruppe aus München über. Das vor allem als Herrenausstatter bekannte Familienunternehmen ist seit längerem auch in der Immobilienbranche aktiv und hat 2018 die Kette Travel Charme mit derzeit neun Ferienhotels an der Ostsee, im Harz und in den österreichischen Alpen übernommen. Dieser Kette soll nun auch das prominent an der Egerner Seestraße gelegene Bachmair eingegliedert werden. Seinen Namen soll das Hotel aber behalten.

Das Bachmair am See war vor allem in den Achtziger- und Neunzigerjahren als Treffpunkt der Schickeria berühmt. Der 2015 mir 85 Jahren verstorbene Patron Karl Rauh hatte es geschafft, neben Prominenten aus dem deutschen Sprachraum wie Udo Jürgens oder Harald Juhnke auch internationale Stars wie Tina Turner in sein Hotel am Tegernsee zu locken. In jener Zeit galten die Partys im Nachtklub des Bachmair als legendär - ein werbewirksamer Ruf, den Karl Rauh gerne weiter befeuert hat. Trotzdem steht das Bachmair am See längst im Schatten anderer Häuser, darunter allein in Rottach-Egern das Hotel Überfahrt oder die Egerner Höfe sowie das luxuriöse Bachmair Weissach, mit dem das Bachmair am See nur einen Teil des Namens gemeinsam hat.

Die Familie um Rauhs Witwe Karin Rauh-Bachmair versuchte zuletzt, das etwas vernachlässigte und von der Inneneinrichtung her deutlich aus der Zeit gefallene Haus wieder aufzumöbeln. Im Herbst 2017 schloss sie das Hotel, das seinen fünften Stern längst eingebüßt hatte, für ein halbes Jahr, um es danach mit teilweise erneuerter Inneneinrichtung wieder zu eröffnen. Auf mehre Baukörper verteilt bietet das Bachmair am See derzeit insgesamt 100 Zimmer, Suiten und Appartements - nach der jüngsten Renovierung standen zunächst nur 60 Zimmer zur Verfügung. Vor einigen Jahren waren es noch fast 290.

Entwickelt hat sich das Hotel aus einer einfachen Wirtschaft, die der Bäckermeister Johann Bachmair 1826 am Seeufer von Rottach-Egern eröffnet hatte. "In dem Haus steckt das Herzblut mehrerer Generationen, es ist für uns alle der Lebensmittelpunkt gewesen", lässt sich Karin Rauh-Bachmair in einer gemeinsamen Presseerklärung mit der Hirmer-Gruppe zitieren. Mit der Familie Hirmer habe man "einen würdigen Nachfolger gefunden, der die Geschichte weiterschreiben wird. Wir sind überzeugt vom Konzept der Gruppe für unser Haus und freuen uns darauf, es bald in neuem Glanz erstrahlen zu sehen", heißt es von Karin Rauh-Bachmair in dieser Erklärung weiter. Christian Hirmer versichert im Namen der Hirmer-Gruppe, man sei sich der Verantwortung bewusst und werde das traditionsreiche Haus "im besten Sinne fortführen".

Die jetzigen Mitarbeiter wollen die neuen Betreiber nach eigenen Angaben ebenso behalten wie den Namen des Hotels. Saniert werde vom kommenden Sommer an bei laufendem Betrieb und voraussichtlich über einen Zeitraum von drei Jahren hinweg. Nach und nach solle dabei die Zahl der Zimmer wieder auf 150 erhöht werden.