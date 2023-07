Die Sache mit dem Millionärs-Badeteich am Tegernsee

Rottach-Egern am Tegernsee: Hier streitet man über einen Schwarzbauten eines geldigen Bürgers.

Die Gemeinde Rottach-Egern verlangt vom Landratsamt in Miesbach, den unrechtmäßig ausgehobenen Schwimmteich eines zugezogenen Unternehmers beseitigen zu lassen. Doch die Behörde weigert sich - trotz Gerichtsurteils. Was ist da los am Tegernsee?