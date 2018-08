24. August 2018, 18:58 Uhr Rottach-Egern Rosstag um eine Woche verschoben

Der für diesen Sonntag geplante Rosstag, das traditionelle Fuhrmannsfest in Rottach-Egern, wird verschoben. Statt am 26. August soll die Veranstaltung sieben Tage später stattfinden, am 2. September. Grund ist die schlechte Wetterprognose für dieses Wochenende. Angekündigt sind Temperaturen im einstelligen Bereich und Dauerregen - schlechte Voraussetzungen für ein bedeutendes Fest. In diesem Jahr findet der Rosstag zum 50. Mal statt. Begründet hat ihn Thomas Böck 1968. Böck, ein Pferdeliebhaber, hatte ein Fest für Fuhrleute im Sinn. Im Zentrum sollten Pferde, Kutschen und alte Wagen stehen. Die Idee funktioniert noch immer. 2017 kamen mehr als zehntausend Besucher. Der traditionelle Festzug soll laut Programm um zwölf Uhr beginnen. Reiter auf geschmückten Pferden, historische Kutschen und Karren werden sich vom Seehotel Überfahrt aus durch den Ort schieben. Ziel ist das fünf Kilometer entfernte Enterrottach.