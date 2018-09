2. September 2018, 18:55 Uhr Rothenburg ob der Tauber Motorradfahrer stirbt

Ein Motorradfahrer ist am Samstag nahe Rothenburg ob der Tauber von der Fahrbahn abgekommen und gestorben. Der 38-Jährige habe in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine verloren, teilte die Polizei mit. Das Motorrad überschlug sich mehrmals. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.