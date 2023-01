Am reizvollsten finden ausländische Touristen nicht das Deutsche Museum, den Checkpoint Charlie oder das Grüne Gewölbe - sondern das Mittelalterliche Kriminalmuseum in einem Städtchen in Westmittelfranken. Warum eigentlich nicht?

Von Olaf Przybilla, Rothenburg

Vergangenen Sommer haben die Fachleute von der Deutschen Zentrale für Tourismus auf ihrem Onlineportal gefragt, welche deutschen Museen auf ausländische Gäste am reizvollsten wirken. Und da würde einem ja allerlei einfallen: Eines der Münchner Häuser womöglich, die Pinakotheken, das Deutsche Museum? Oder eines der großen Museen in Dresden, Grünes Gewölbe, die Gemäldegalerie? Könnte natürlich auch auf die Frankfurter Schirn hinauslaufen, das Kölner Museum Ludwig, die Hamburger Kunsthalle oder so etwas wie das Zeppelin Museum in Friedrichshafen. Oder, klar, eine der Großdestinationen in der Hauptstadt: Museumsinsel oder Mauermuseum am Checkpoint Charlie.