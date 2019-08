5. August 2019, 18:49 Uhr Rothenburg ob der Tauber Drittes Todesopfer

Nach einem Verkehrsunfall mit zwei Toten in der Nähe von Rothenburg ob der Tauber ist eine schwer verletzte 19-Jährige im Krankenhaus gestorben. Die Frau starb in der Nacht auf Montag, wie die Polizei mitteilte. Ein 14-jähriger Bub schwebt noch in Lebensgefahr. Ein Autofahrer hatte am Sonntag ein Stoppschild missachtet und war über eine Kreuzung gefahren. Dort stieß sein Wagen mit einem Auto zusammen, welches wiederum gegen ein an der Kreuzung wartendes Fahrzeug krachte. Zwei 20 und 41 Jahre alte Männer starben noch am Unfallort. Fünf weitere Menschen wurden bei dem Unfall schwer verletzt.