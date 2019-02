21. Februar 2019, 18:39 Uhr Roth Nackte Leiche gefunden

Nach dem Fund einer männlichen Leiche im mittelfränkischen Roth ermittelt die Mordkommission wegen eines Gewaltverbrechens. Aufgrund des Fundorts und des Zustands der Leiche sei von einem Tötungsdelikt auszugehen, sagte ein Sprecher der Polizei. Am Donnerstag setzten Beamte des Landeskriminalamts die Spurensicherung fort. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Obduktion der Leiche an. Deren Ergebnis lag am Nachmittag zunächst nicht vor. Wie der Sprecher weiter sagte, wurde nahe der Fundstelle ein Koffer gefunden, der mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte. Eine Spaziergängerin hatte die nackte Leiche am Mittwoch auf einem geteerten Weg entdeckt. Die Frau verständigte den Rettungsdienst, der nur noch den Tod des Mannes feststellen konnte. Die Identität des etwa 50 bis 60 Jahre alten Toten blieb am Donnerstag unklar. Ein Abgleich mit der polizeilichen Fingerabdruckdatei habe zunächst nicht zur Identifizierung der Leiche geführt, erklärte der Polizeisprecher.