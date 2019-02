26. Februar 2019, 15:19 Uhr Roth Paar soll Leiche in Rollkoffer transportiert haben

Nach dem Auffinden einer Leiche in Roth hat die Polizei nun zwei Tatverdächtige - eine 33 Jahre alte Frau und einen 34-jährigen Mann - festgenommen.

Wie genau sie sich kannten und was sich am Tag der Tat in der Wohnung zugetragen hat, muss erst ermittelt werden, sagt Soko-Chef Werner Forster.

Die beiden Tatverdächtigen haben allerdings bereits eingeräumt, am Wegbringen der Leiche in einem Rollkoffer beteiligt gewesen zu sein.

Von Olaf Przybilla

Das Polizeipräsidium Mittelfranken hatte einige spektakuläre Fälle aufzuklären in den vergangenen Wochen. Im Dezember hatte ein Mann im Nürnberger Stadtteil St. Johannis kurz hintereinander drei Frauen mit einem Messer schwerst verletzt. Der Mann, der wenig später festgenommen werden konnte, hat die Taten inzwischen eingeräumt. Wenige Wochen später stach ein Mann in der Fürther Straße eine Frau auf offener Straße nieder. Auch er konnte kurz darauf festgenommen werden, eine Aussage von ihm könnte man als Geständnis werten. Und nun scheint die Polizei der Aufklärung eines weiteren rätselhaften Falls, diesmal im mittelfränkischen Roth, zumindest sehr nahe gekommen zu sein. Am Nachmittag des 20. Februar hatte dort eine Spaziergängerin nahe der Rednitz eine unbekleidete, zunächst unbekannte Leiche gefunden. In der Nähe des Fundorts wurde ein leerer Koffer entdeckt. Eine Woche danach haben Ermittler nun zwei Tatverdächtige festgenommen.

Was genau sich am mutmaßlichen Tatort in der Schoppershofstraße, im Norden Nürnbergs, zugetragen hat, ist im Detail noch nicht klar. Darüber aber hegen die Ermittler keine Zweifel: Die beiden Tatverdächtigen - eine 33 Jahre alte Frau und ein 34-jähriger Mann - kannten sich untereinander. Und sie kannten das 56 Jahre alte Opfer. Wie genau sie sich kannten und was sich am Tag der Tat in der Wohnung exakt zugetragen hat, muss erst ermittelt werden, sagt Soko-Chef Werner Forster. Staatsanwalt Philip Engl aber ist sich sicher, zwei dringend Tatverdächtige gefasst zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsrichter am Dienstag Haftbefehl gegen die beiden wegen des Verdachts auf Totschlag erlassen. Beide haben bereits eingeräumt, am Wegbringen der Leiche beteiligt gewesen zu sein. Die Beteiligung an einem Tötungsdelikt aber stritten beide in bisherigen Vernehmungen ab.

Nach Überzeugung der Ermittler haben die beiden die Leiche in dem aufgefundenen Rollkoffer nach Roth gebracht. Zwischen dem Westring und der Rednitz scheinen sie den Koffer dann in eine Böschung geworfen zu haben. Dabei habe sich der Koffer offenbar geöffnet, sagt Polizeipräsident Roman Fertinger. Davon jedenfalls gehen die Ermittler angesichts der aufgefunden Spuren aus. Auf Nachfrage von Journalisten, ob der Leichnam in toto in einem Koffer transportiert worden sein soll, bekräftigt das der Soko-Leiter. Der Körper habe Spuren schwerster körperlicher Misshandlungen aufgewiesen. Diese hätten am Ende wohl zum Tod des Mannes geführt. Der 56-Jährige starb durch "stumpfe Gewalteinwirkung". Wobei die Ermittler nicht ausschließen, dass der Mann womöglich drei oder vier Tage vor dem 20. Februar getötet worden ist. Die Wohnung wurde bis auf Weiteres beschlagnahmt.

Zur Festnahme der beiden in Nürnberg geborenen Verdächtigen, die zuletzt beide arbeitslos waren, führte der Hinweis einer Zeugin. Sie hatte erklärt, etwas über die Identität des aufgefundenen Leichnams beitragen zu können. Der Mann wurde in Bamberg geboren, lebte aber zuletzt in Nürnberg und zwar offenbar in jener Wohnung in Nürnberg-Schoppershof. Gemeldet war der erwerbslose 56-Jährige nicht in Nürnberg. Ein Abgleich mit den aktuellen Vermisstenfällen war zunächst ebenso negativ verlaufen wie der Abgleich mit der Fingerabdruckdatei. Erst der Hinweis der Zeugin hatte die Ermittler auf die Spur gebracht. Mithilfe eines Sondereinsatzkommandos war der 34-Jährige am Sonntag festgenommen worden. Aufgrund mehrerer Vorstrafen, darunter Körperverletzungsdelikte, habe man sich dazu entschieden, sagt Polizeipräsident Fertinger.

Zu einem möglichen Motiv wollen sich die Ermittler bisher nicht äußern. Die Soko Rednitz, bestehend aus 21 Ermittlern, bitte nun um Hinweise, wer zwischen Dienstag und Mittwoch vergangener Woche eine Frau und einen Mann mit einem großen Koffer beziehungsweise einen schwarzen Seat Ibiza mit Hamburger Kennzeichen, der offenbar geliehen war, in der Nähe der Schoppershofstraße oder am Westring in Roth gesehen habe. Dort hatte die Polizei in den vergangenen Tagen unter anderem Polizeihubschrauber, Suchhunde und einen 3D-Laser-Scanner des Landeskriminalamtes eingesetzt.