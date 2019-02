25. Februar 2019, 18:31 Uhr Roth Leiche identifiziert

Nach dem Fund einer zunächst unbekannten Leiche am vergangenen Mittwoch im Stadtgebiet von Roth in Mittelfranken scheinen Ermittler der Lösung des Falls nun sehr nahe gekommen zu sein. Die Polizei konnte inzwischen die Identität des Getöteten feststellen. Demnach handelt es sich um einen 56-jährigen Mann aus Bamberg. Außerdem gelang es der Sonderkommission, zwei dringend tatverdächtige Personen festzunehmen: eine 32-jährige Frau und einen 34-jährigen Mann. Der Mann war von einer Spaziergängerin nackt an der Rednitz gefunden worden, er wies Spuren schwerer Misshandlungen auf. Er soll an "dumpfer Gewalteinwirkung" gestorben sein. Einzelheiten wollen Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag bekannt geben.