3. März 2019, 18:38 Uhr Rosenheim Schnellrestaurants im Visier

Nach Angriffen auf zwei Schnellrestaurants in Rosenheim, die von ausländischen Wirten geführt werden, haben die Kripo und der Staatsschutz in der oberbayerischen Stadt eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Die Attacken auf den orientalischen Schnellimbiss und einen Dönerladen ereigneten sich in der Nacht auf den vergangenen Mittwoch und am Sonntag vor einer Woche. In beiden Fällen schossen ein oder mehrere Unbekannte offenbar mit einer Schleuder kleine Metallkugeln auf die Fensterscheiben der Gastronomiebetriebs. Der Betreiber des Dönerladens entdeckte sogar noch die Metallkugel, sie steckte in der Fensterscheibe seines Imbisses fest. Die Schäden belaufen sich nach Angaben der Polizei auf jeweils etwa 800 Euro. Die Ermittlungsgruppe, die den Namen "Quarz" erhielt, soll nun aufklären, ob die beiden Taten einen ausländerfeindlichen Hintergrund haben.