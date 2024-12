Das Landratsamt im oberbayerischen Rosenheim hat sich selbst die Baugenehmigung für die hoch umstrittene Flüchtlingsunterkunft in der kleinen Gemeinde Rott am Inn erteilt. Wie die Kreisbehörde am Mittwochnachmittag mitteilte, will sie sich bei der Umsetzung ihrer schon vor mehr als einem Jahr gefassten Pläne an die jüngsten Empfehlungen des Petitionsausschusses im bayerischen Landtag halten. Demnach werde die ursprünglich auf 500 Geflüchtete ausgelegte Ankunftseinrichtung für den Landkreis Rosenheim nur mit maximal 270 Personen belegt. Diese sollen nach und nach in die ehemalige Lampenfabrik einziehen. In einem ersten Schritt würden 120 bis 150 Flüchtlinge dort einquartiert, die nächsten folgten sechs Monate später. Ende September 2028 werde man die Unterkunft wieder aufgeben, was man der Gemeinde noch schriftlich zusichern werde.